Побит среднесуточный рекорд. Число больных коронавирусом в Приморье снова перешагнуло за 100

Торговые центры битком, но в масках - единицы. Фото: Милана СОКОЛ

Очередные нерадужные новости поступили от оперштаба по борьбе с коронавирусом в Приморье. Статистика распространения опасного заболевания в крае продолжает ползти вверх. Всего за сутки специалисты выявили больше 100 случаев COVID-19. При этом местные жители, кажется, не особо заботятся о собственном здоровье. Даже в местах массового скопления людей полно тех, кто без масок и не соблюдает социальную дистанцию.

С начала пандемии в крае заболели 45 720 человек, 101 – за последние сутки. Если сравнивать с показателями весны, когда эпидемия пошла на спад и врачи выявляли по 20-30 заболевших, то рост – более чем существенный. При этом выздоравливать стали все меньше людей. За последние 24 часа с больничного выписали всего 18 человек.

Несмотря на опасность распространения коварной инфекции, которая погубила почти 750 приморцев, многие до сих пор пренебрегают даже примитивными мерами профилактики. Во Владивостоке в выходные торговые центры оказались битком, зато в масках единицы покупателей.

Напомним, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. В столице Приморья и некоторых районах уже введен запрет на культурно-массовые мероприятия, численностью больше 40 человек. Административные комиссии проводят рейды, нарушителям грозят штрафы.

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