Стало известно, какие улицы Владивостока отремонтируют по нацпроекту

Во Владивостоке отремонтируют еще часть улиц по нацпроекту. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке подвели итоги голосования по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты городской администрации тщательно обработали обращения местных жителей и промониторили проблемные участки, после чего предложили людям проголосовать. На официальной страничке мэрии в соцсети появились десятки комментариев, выбор удалось сделать на основании народного рейтинга.

Вопрос «Какие улицы отремонтировать в следующие три года?» набрал около 800 комментариев. Люди не только голосовали, но и рассказывали о проблемах на тех или иных участках, озвучивали свои предложения по благоустройству. Так, в перечень объектов для планового ремонта после жалоб горожан включили улицы: Космонавтов, Сахалинскую и Русскую.

Активнее всего голосовали жители Первомайского района города. За то, чтобы уже в следующем году на улице Калинина появился новый асфальт и благоустроенная инфраструктура, свои голоса отдали 65 человек. На качество дорог пожаловались и жители улицы Нейбута, за комплексный ремонт здесь выступили 43 активиста. 29 голосов отдали проживающие на Карбышева, дорога здесь нуждается в ремонте, от людей неоднократно поступали жалобы.

В 2023 году в нацпроект благодаря активности горожан попадут: улица Невельского (19 голосов), Чапаева (12 голосов) и Невская(9 голосов). На 2024 год запланирована реконструкция на Иртышской (22 голоса), Фадеева (20 голосов) и Баляева (13 голосов).

Напомним, Приморье попало впервые в нацпроект «Безопасные качественные дороги» в 2017 году. Благодаря субсидиям из федерального бюджета в краевой столице удается делать масштабный ремонт на улицах. Помимо свежего асфальта, на улицах будет новая тактильная плитка, подпорные стены, лестницы. Рабочие заменят систему ливневой канализации и облагородят пешеходные зоны в разных районах.

Стоит отметить, что в этом году новый облик во Владивостоке обретут сразу семь улиц: Ладыгина, Окатовая, Харьковская, Бородинская, Адмирала Захарова, Посьетская и Ватутина. «КП-Владивосток» подробно рассказывала о ходе работ, которые кипят по перечисленным адресам. Увидеть все своими глазами можно в нашем фоторепортаже.

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