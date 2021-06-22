Во Владивостоке по программе «1000 дворов» отремонтировали шестую часть территорий

В дворах приморской столицы проходит масштабный ремонт. Фото: vlc.ru

В столице Приморья продолжается реконструкция по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», больше известной как «1000 дворов». Ремонт кипит сразу по 35 адресам. Жители 27 дворов проголосовали за улучшение проезда и асфальтирование территории, еще по шести адресам вскоре появятся новые детские площадки, а на двух придомовых территорий уже начался монтаж спортивных комплексов.

Программа «1000 дворов», созданная в 2019 году в Приморье по решению губернатора Олега Кожемяко, позволяет жителям привести в порядок придомовые территории. За время ее существования новый облик в краевой столице обрели 547 дворовых территорий. Напомним, в 2021 году во Владивостоке благоустроят 47 дворов.

– Долгие годы во Владивостоке не проводилось никакой работы по ремонту дворов. Были сотни жалоб и обращений. Муниципалитет давал стандартный совет всем: работайте со своей управляющей компанией, изыскивайте средства. Но очевидно, что ремонт двора – очень затратное мероприятие. И не все дома в состоянии оплатить установку детской площадки и тем более асфальтирование. За четыре года реализации программы во в столице Приморья удалось отремонтировать шестую часть всех дворов. Это внушает надежду, что через несколько лет жители каждого дома смогут гордиться своим двором, – рассказал заместитель главы администрации города Тарас Фищук.

Полюбившуюся многим программу решено продлить и в следующем году, поступило уже 80 заявок. Сейчас реконструкция проходит в разных районах. Рабочие готовят к асфальтированию территории на Дальзаводской, 21, Шепеткова, 18, Нейбута, 57, Калинина, 57, Сабанеева, 15 и по другим адресам. К радости малышей и их родителей детские площадки монтируют на Шошина, 17а, Окатовой, 11, Днепровской, 26, Верхнепортовой, 76а, Добровольского, 35 и Лермонтова, 77. А на Борисенко, 100, и Беляева, 7, вскоре появятся спортивные городки.

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