Жителей услышали. Администрация Владивостока поддержала горожан, выступающих против точечной застройки

Мэрия поддержала горожан в вопросе против точечной застройки. Фото: Милана СОКОЛ

Жители домов на улицах Кирова, Чапаева и Каспийской, которые около двух лет отстаивали зеленые насаждения и свободную территорию в своем районе, могут вздохнуть с облегчением. Проекты планировки, утвержденные администрацией Владивостока, составлены с учетом мнений горожан и не предполагают строительства высоток, которые планировались ранее.

Напомним, в районе Каспийской, 5, на участке с кадастровым номером 25:28:050038:272 компания «СЗ «Талан – Владивосток» намеревалась построить два жилых высотных дома. Однако местные жители высказали свое веское «нет» против строительства. По мнению горожан, появление еще двух высоток в густонаселенном районе значительно может ухудшить не только дорожную обстановку, но и обеспеченность соцобъектами. В обращениях к мэрии города люди просили остановить стройку и благоустроить здесь сквер, так как сейчас на участке растут деревья.

В разработанном проекте планировки не предусмотрена постройка новых жилых объектов. На данный момент на этом участке планируется возвести магазин, спортивный объект и расширить улично-дорожную сеть.

Согласно документации, большое строительство запланировано в Первомайском районе города. На улице Каштановая, на территории больше 16 гектаров должен появиться небольшой микрорайон – 10 многоквартирных домов, в которых поселятся 5, 5 тысяч жителей. В проекте также предусмотрено строительство магазина, точек общественного питания, объектов бытового обслуживания, возведение смотровой площадки «Поселковая», а также благоустройство территории и дорожной сети.

Важно отметить, на Каштановой должен также появиться детский сад, рассчитанный на 500 малышей. Решение передать землю городу для строительства дошкольного учреждения было принято после нескольких совещаний с застройщиками и переговоров, проведенных самими собственниками и правообладателями участков.

– Цель разработки проекта планировки территории – обеспечить сбалансированное и гармоничное развитие городских территорий, соблюдение градостроительных норм, среди которых плотность населения, обеспеченность объектами социальной, инженерной инфраструктуры, создать общественные пространства, зоны рекреации и т. д. –, рассказали в управлении градостроительства.

Мэрия Владивостока инициировала обсуждение проекта на Каспийской, 5, где горожане уже два года воюют с застройщиком

Компания «Талан-Владивосток» намерена вести на участке точечную застройку (подробнее..)

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