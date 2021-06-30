Во Владивостоке уже смонтировано два этажа автоматизированной парковки на Светланской

На Светланской возводят автоматизированную парковку. Фото: Петр Езута/Администрация Владивостока.

Во Владивостоке во всю кипит строительство автоматизированной парковки рядом с домом № 56 на улице Светланская. Работы здесь по заказу администрации города ведет компания «ВекторСтрой». Все согласно графику, на данный момент смонтированы два этажа, третий планируется начать возводить с 1 июля.

Ход строительства на Светланской проверил заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев. По словам специалиста, ранее планировалось установить на парковке два модуля, рассчитанные на 24 авто, однако было принято решение увеличить количество мест до 36.

Стоит отметить, что помимо парковочного комплекса на Светланской, большая современная парковка скоро появится и на Верхнепортовой. «КП-Владивосток» подробно рассказывала о ходе работ, сейчас они находятся на завершающем этапе. А вот строительство автоматизированного паркинга на Семеновской приостановлено по распоряжению исполняющего обязанности главы Владивостока. Константин Шестаков предложил для реализации идеи новую площадку, на Корабельной набережной. Для удобства горожан, здесь также планируется увеличить количество мест до 36.

Напомним, процесс парковки на строящихся в центре города комплексах будет полностью автоматизированный. Водитель должен будет заехать в парковочный бокс и покинуть салон. Машину после этого заберет робот и поднимет в свободную ячейку. Оплатить услуги можно через специальное приложение в телефоне, которое будет объединять все автоматизированные парковки города, или с помощью терминала.

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