«Может родители узнают своих и объяснят, что так нельзя»: школьников застали за плохим занятием в Приморье

Подростки слепо следуют новомодным тенденциям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юные жители Приморья в очередной раз прославились в сети с отрицательной стороны. Ребята, судя по всему, даже не осознают, какие проблемы доставляют автомобилистам, скручивая колпачки с колес машин. Новый тренд, который прокатился по всей стране, с каждым днем набирает обороты и в нашем крае.

– Подростки воруют колпачки с машин в Рыбном порту. Может родители узнают своих и объяснят, что так делать нельзя. Скорее всего, они во всем районе скрутили, – пожаловались в сети жители Находки, предоставив запись с камеры уличного наблюдения.

По сообщениям местных жителей, дети скручивают колпачки в разных районах города, при этом стараются раздобыть наиболее необычные экземпляры, которыми можно похвалиться в интернете или выгодно продать. Напомним, ранее на подобные действия ребят жаловались владельцы авто из Владивостока и Большого камня.

«Дело в том, что у них сейчас челлендж в Тик Токе колпачки скрутить, а потом что? Кто больше машин угонит или колес скрутит?! Родителям надо заниматься этим, а то кто-нибудь поймает и руки переломает. У меня тоже скрутили, узнаю, уши пообрываю», «С родителей по тысячи за колпачок и все затухнет», «С детства растут воришками, воспитания ноль, в Тик Ток для чего? Запретить его», – негодуют жители края.

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