Стало известно возможное место нахождения пропавшего на Камчатке самолета

На Камчатке ищут пропавший самолет. Фото: Безбородова Кристина.

Выяснились координаты, где может находиться самолет Ан-26, пропавший на Камчатке. По предварительной информации, судно могло потерпеть крушение в районе угольного разреза в 8,5 километрах от места назначения. Напомним, самолет следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Он должен был приземлиться в 13:45 по местному времени.

В правительстве Камчатского края отметили, что на поиски пропавшего судна сейчас вылетели два вертолета МИ-8 и один самолет. Все оперативные службы края подняты по тревоге.

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