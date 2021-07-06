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Владивосток6 июля 2021 8:54

Стало известно возможное место нахождения пропавшего на Камчатке самолета

Все оперативные службы подняты по тревоге и направлены для обследования маршрута самолета
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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На Камчатке ищут пропавший самолет. Фото: Безбородова Кристина.

На Камчатке ищут пропавший самолет. Фото: Безбородова Кристина.

Выяснились координаты, где может находиться самолет Ан-26, пропавший на Камчатке. По предварительной информации, судно могло потерпеть крушение в районе угольного разреза в 8,5 километрах от места назначения. Напомним, самолет следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Он должен был приземлиться в 13:45 по местному времени.

В правительстве Камчатского края отметили, что на поиски пропавшего судна сейчас вылетели два вертолета МИ-8 и один самолет. Все оперативные службы края подняты по тревоге.

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На Камчатке ищут пропавший самолёт
На Камчатке ищут пропавший самолёт
На Камчатке создан штаб по поиску пропавшего пассажирского самолёта под руководством заместителя председателя Правительства региона Александра Заболиченко

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