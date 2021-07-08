«Зажгла» на сапе: световое шоу на воде от приморской русалки взорвало интернет

Анастасия и ее фотограф Татьяна Ходова приглашают жителей края присоединиться к «светлячковой сап-тусовке». Источник: instagram.com/mermaid_slobodchikova_nastia, Татьяна Ходова

Анастасия Слободчикова, в соцсетях более известная как приморская «русалка», вновь удивляет своей креативностью. На этот раз она встала на Sup-доску (напоминает доску для серфинга с одним веслом) и в ярко-подсвеченной маске устроила в бухте Федорова танцы под музыку из светящегося магнитофона. Девушка и ее бессменный фотограф Татьяна Ходова на достигнутом останавливаться не собираются и приглашают жителей края присоединиться к «светлячковой сап-тусовке».

«Таня любит снимать, а я – сниматься. Такой у нас тандем»

Анастасия рассказала нам, что на видео, разошедшихся по соцсетям, она была в бумажной маске кролика. Она заказала ее еще зимой, но не знала толком, что бы с ней такого интересного придумать. И вот недавно, во время прямого эфира в Тик-токе, она показала ее своим зрителям, среди которых много детей.

Тут девушке пришла мысль:

- Слушайте, а если я ее сейчас гирляндами обвешаю?

И прямо перед зрителями она украсила маску светящимися огоньками и примерила, а те ее сфотографировали. «Вау, красиво же смотрится», - подумала жительница Владивостока и отправила снимок фотографу и по совместительству своей подруге Тане Ходовой.

Вместе с ней дальше развили концепцию фотосессии. Татьяна предложила поставить на сап-доску магнитофон. Получился, как нам пояснила Анастасия, «диско-заяц».

- Все эти гирлянды на батарейках. Мы их изолировали пакетиками, чтобы, если попадет вода, все это дело не погасло. А сами гирлянды - водонепроницаемые.

В этот раз Анастасия была не с русалочьим хвостом, а на сапе. Источник: instagram.com/mermaid_slobodchikova_nastia, Татьяна Ходова

Что касается самого процесса съемок, то Анастасия была в своей привычной стихии - воде, но теперь уже не с роскошным русалочьим хвостом, а на сапе. К тому же в этот раз девушка перед собой ничего не видела – маска плотно прилегала к лицу, а отверстий для глаз в ней не было:

- Я просто вслепую каталась, а Таня за мной бегала по камням, ракурсы искала, - вспоминает девушка. Кстати, локацию - живописную бухту Федорова, предложила фотограф.

- Таня очень любит снимать, ну а я люблю сниматься, вот такой у нас тандем, - подытожила Анастасия.

Приморская «русалка» вновь удивила своей креативностью, устроив «зажигательные» танцы на сапе. Источник: instagram.com/mermaid_slobodchikova_nastia, Татьяна Ходова

«Хотим устроить светящуюся сап-тусовку»

В планах у девушек – купить еще гирлянды, чтобы украсить помимо весла и магнитофона еще и саму сап-доску.

Кроме того, Анастасия и Татьяна приглашают любителей сап-серфинга из Приморья присоединиться к их «светлячковым» прогулкам. Мы работаем над тем, чтобы привлечь больше людей к этому делу и «устроить светящуюся сап-тусовку».

- Ребята, давайте реально украсим сапы и себя! Гирлянды недорогие! Зато как круто это будет смотреться со стороны! Видосы будут бомбические! С Дрона если - то невероятно, - призывает приморская русалка в своем Инстаграм.

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