Видео с места взрыва в Фокино: «Говорят, военная шашка»

Ударная волна снесла входную дверь в квартиру.
Фото: Анна СОБОЛЬ
«Ему повезло, что он в ванной находится», «Что там за шашка вообще?» – первые минуты работы сотрудников МВД на месте взрыва в Фокино попали на видео, оказавшееся в распоряжении «КП-Владивосток». Полицейские осматривали квартиру, где вынесло дверь и разнесло мебель, и пытались пообщаться с 36-летним хозяином квартиры, которого оглушило грохотом.
Грохнуло на весь район
В три часа ночи 13 июля в одной из квартир на улице Белашева, 16, прогремел взрыв. По словам местных, грохот стоял на весь район. Ударная волна оказалась настолько сильной, что дверь сорвало с петель, разлетелись на мелкие осколки окна в квартире и подъезде, а также треснули стекла некоторых стоящих рядом с домом машин.
На место происшествия приехали сотрудники МВД, ФСБ и МЧС. Оказалось, что взрыв – дело рук 36-летнего владельца квартиры. Раньше полиция уже рассказала, что мужчина получил незначительные повреждения. То, что его контузило, станет известно чуть позже, когда в распоряжении редакции окажется видео с первых минут работы полицейских на месте происшествия.
Последствия взрыва
– Дома один находился? – спрашивают у подрывателя правоохранители.
– Он вас не слышит, – отвечает за него сосед. Оказывается, мужчину временно оглушило взрывом.
Тот же самый сосед добавил, что инцидент случился на втором этаже, но из-за ударной волны на пятом этаже, в квартире у бабушки, дверь втолкнуло внутрь.
Спустя некоторое время подал голос и сам хозяин квартиры.
– Относительно слышу. Что хочешь? Поговорить? Ну, говори, – орет хозяин квартиры.
Шашка или устройство для рыбалки?
Дальше разговор вернулся к виновнику происшествия.
– А он в ванной был. Говорил то, что ему повезло, что он в ванной находился, – пересказал сосед.
– Что там за шашка вообще? – спрашивает кто-то из тех, кто находится на лестничной площадке.
– Говорят, примерно военная. Откуда – не знают. Не говорит. Не слышит. Он вроде бы говорил, что у него их две, я так и не услышал.
– Я только одну вынес, – отвечает рядом стоящий человек.
А вскоре состоялся еще более интересный диалог.
– Серый, есть еще у него что-нибудь? Узнайте, пожалуйста. А то мало ли, блин! Еще что-нибудь лежит... У этих дебилов всякое может быть.
– Что-то про тротил говорит.
– Ага, шашки тротиловые, они небольшие. Была б 400-граммовая, тут бы полподъезда рухнуло.
Однако потом, в отделении полиции, житель Фокино заявит, что он пытался сделать устройство для глушения рыбы.
По факту взрыва началась проверка.
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