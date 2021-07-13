Важные решения: после трагедии в Первомайском районе Владивостока сносят заброшенные строения

Заброшенные аварийные здания во Владивостоке идут под снос. Фото: vlc.ru

В Первомайском районе Владивостока снесли сразу три заброшенных здания. Напомним, в начале лета на мысе Чуркин погиб ребенок, пробравшись в одно из аварийных строений, чтобы добыть металл. Сейчас в городе усилена работа по выявлению подобных сооружений. Основные задачи, которые стоят перед специалистами – ограничить доступ на территорию опасных объектов, чтобы предупредить травматизм, а также снос ветхих построек.

По словам начальника административно-территориального управления (АТУ) Первомайского района Юрия Лопатина, мэрия работает вместе с представителями краевого правительства и сотрудниками правоохранительных органов. Благодаря совместным усилиям уже снесены три заброшенных здания на улицах Буковой и Брянской. Их демонтировали сами собственники. На территорию еще двух опасных объектов удалось ограничили доступ для посторонних.

– Помимо этого, за нарушение правил благоустройства в отношении собственников заброшенных объектов составлено четыре протокола. Сумма штрафа может составить до 100 тысяч рублей. Работа в данном направлении будет продолжена, – уточнил Юрий Лопатин.

Стоит отметить, что ранее заместитель главы администрации Владивостока Алексей Ляйфер дал распоряжение профильным управлениям администрации города составить полный перечень заброшенных строений. Специалист отметил, что мэрия приложит все усилия, чтобы привлечь недобросовестных собственников к ответственности – как административной, так и уголовной.

– Будем обращаться за поддержкой в прокуратуру города, в Инспекцию строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, у которых есть полномочия заставить собственников соблюдать свои обязанности и, как минимум, обеспечить безопасность. Также необходимо принимать решения по бесхозяйным объектам, в том числе начинать процедуру их регистрации в муниципальную собственность. В дальнейшем они могут быть переданы в управление профильным организациям, включены в программу приватизации, выставлены на торги, – заявил Алексей Ляйфер.

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