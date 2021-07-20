Во Владивостоке четыре часа пылал Китай-город

Пожарные прибыли через десять минут после звонка Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночь во Владивостоке для пожарных выдалась жаркой. На территории известного Китай-города – огромного крытого рынка – вспыхнули складские помещения. Сообщение о пожаре на улице Выселковая поступило в МЧС 20 июля в 00:20.

Уже спустя десять минут пожарные были на месте. Локализовать огонь удалось только спустя час, в 01:30, а полностью потушили лишь к 04:03.

Как информировали в пресс-службе МЧС, успело сгореть 200 квадратных метров. Никто в происшествии не пострадал.

На место выезжал 41 пожарный и 11 машин.

Отметим, это уже не первый крупный пожар в Китай-городе. Так, в конце октября прошлого года склады рынка горели 11 часов, огонь уничтожил 700 квадратных метров.

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