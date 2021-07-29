В Находке беглого наркоторговца Антони госпитализировали с ножевыми ранениями

Сейчас беглец находится в реанимации Фото: Социальные сети

Закрученный сюжет в стиле голливудских боевиков произошел в Находке. Сначала задержанный за торговлю наркотиками Дмитрий Антони сбегает из городского изолятора, а потом его находят и срочно госпитализируют. Полицейские разбираются в запутанной истории.

Напомним, 38-летний Дмитрий Антони сбежал из изолятора в Находке 27 июля. Он обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ – сбыт наркотиков в значительном размере. Сотрудники ОМВД сразу же распространили ориентировку на мужчину, и уже вечером 28 июля его задержали в частном доме по улице Полевая.

Однако полицейские умолчали об одной важной детали – наркоторговец оказался серьезно ранен.

Как выяснилось, у беглеца было несколько ножевых ран в груди. Сотрудники полиции оказали первую медицинскую помощь пострадавшему и вызвали скорую. Мужчину госпитализировали в больницу, сейчас он находится в реанимации.

В пресс-службе УМВД России по Приморью заявили, что теперь они разыскивают того, кто напал на наркоторговца.

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