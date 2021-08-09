Выпускники учительницы, которую убил и расчленил муж, организовывают похороны в Приморье

Покойная Татьяна Зонненбург (Жолтышева)

Постепенно утихает история, начавшая греметь в Приморском крае в середине июля. Тогда всех потрясла новость – на мусорке в Фокино нашли отрезанную ногу. Расследование заняло несколько дней, и все тайное стало явным: убитой оказалась бывшая учительница, а убийцей – ее муж. У женщины никого не осталось, поэтому хоронить 64-летнюю Татьяну Зонненбург (Жолтышеву) будут знакомые.

– Уважаемые жители города Фокино, учащиеся, выпускники почетного работника образования и просто замечательного педагога Татьяны Юрьевны Зонненбург (Жолтышевой)! В связи с ее трагической смертью и отсутствием прямых родственников, просьба помочь в организации и проведении похорон. Желающим оказать помощь обращаться к организатору похорон, выпускнику 1999 года, Радюку Виктору Станиславовичу, – написали в социальных сетях.

Связаться с организатором и узнать, какая нужна помощь, можно по телефону +7 914 655 05 20.

Напомним, утром 11 июля 2021 года женскую ногу жители дома по улице Усатого, 16, обнаружили прямо у мусорных баков. Немного позже следователи нашли другие части тела на городской свалке, видимо, избавлялись от тела постепенно. А вскоре собака-ищейка помогла обнаружить голову – она лежала в кустах в нескольких метрах от тех самых баков на Усатого. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Вскоре полицейские и следователи, которые в том числе получили тревожные сообщения о том, что их шумные соседи притихли, нагрянули в квартиру, где проживала 64-летняя учительница Татьяна с 52-летним мужчиной, вторым супругом. Как оказалось, между ними возник конфликт, в результате которого приморец ударил жену. После этого он ушел из дома, а когда вернулся, то понял – супруга мертва. Вместо того, чтобы обратиться в полицию, мужчина решил расчленить тело и постепенно избавиться от него.

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