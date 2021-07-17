Забил до смерти, расчленить решил через несколько дней: СК раскрыл подробности убийства учительницы в Фокино

В настоящее время суд избрал в отношении мужчины меру пресечения - заключение под стражу. Фото: СУ СК по Приморскому краю

В приморском ЗАТО городе Фокино продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 64-летней Татьяны Юрьевны, учительницы математики. Около недели назад части тела женщины обнаружили в мусорных баках. Спустя несколько дней следователи задержали подозреваемого - 52-летнего мужчину, сожителя убитой. В квартире, где проживала пара, нашли и орудия убийства, и ванну с частями тела, от которых мужчина не успел избавиться.

На сегодняшний день, 17 июля, подозреваемого не только допросили, но и провели с его участием проверку показаний на месте. На криминалистическом манекене мужчина показал, как действовал в момент преступления, и как в последующем пытался все сокрыть.

Квартира, в которой произошло убийство. Фото: СК по Приморскому краю

Так, по версии следователей, в квартире дома по улице Усатого в Фокино длительное время между супругами происходили конфликты. Причина, как правило, была одна - алкоголь. Это подтверждают и знакомые пары, и соседи. Выпивали оба и часто. Переодически муж избивал Татьяну. Частенько ее видели в синяках.

- В конце июня 2021 года между супругами возник очередной конфликт. Мужчина стал наносить множественные удары по голове и телу 64-летней супруги. Бил до тех пор, пока женщина не перестала подавать признаки жизни, - рассказывают в СУ СК по Приморскому краю.

После совершения убийства мужчина ушел из дома и вернулся лишь через несколько дней. По возвращении решил, что нужно скрыть следы преступления: расчленить тело и вынести из дома. От части останков избавился, выкинув их в мусорные баки. Остальные части оставались в ванной комнате, где их и обнаружили стражи порядка, когда попали в квартиру.

Расследование началось с неприятной находки в контейнерных баках на ул. Усатого, 16, в Фокино Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кстати, как рассказал личный источник "КП – Владивосток", жуткое преступление помогли раскрыть благодаря бдительным соседям. Жители заподозрили неладное, когда буйная прежде пара вдруг притихла. Подозрительная тишина и найденная неподалеку от дома расчлененка натолкнули соседей на верную мысль: сообщить в правоохранительные органы.

В настоящее время суд избрал в отношении мужчины меру пресечения - заключение под стражу.

Напомним, Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти человеку). Расследование уголовного дела продолжается.

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