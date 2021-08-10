МЧС предупреждает: пятиметровые волны накроют Приморье

В крае господствует штормовой ветер Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Приморье ожидаются крайне высокие и опасные волны, их высота может достигать 4-5,5 метров. МЧС просит жителей и гостей края быть аккуратнее и не подвергать свою жизнь опасности – отдых на берегу и выход в море могут обернуться трагедией.

Улетевшие палатки – меньшее из зол. Фото: instagram.com/maglipogoda

Сейчас на Приморье влияет холодная воздушная масса из Охотского моря, в крае господствует штормовой северный и северо-восточный ветер. Из-за этого в заливе Петра Великого могут образовываться такие высокие волны. В бухтах юго-восточного побережья региона накат, прибойная волна.

Эти волны – косвенное влияние тайфуна «Лупит» Фото: instagram.com/maglipogoda

Опасное явление сохранится в Приморье еще сутки.

Спасатели просят не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких опасности. Владельцам маломерных судов рекомендуется не выходить на морскую акваторию, а отдыхающим лучше не купаться в море и не выходить на сапах.

В случае возникновения опасных и авариных ситуаций сообщать по номерам телефонов: 101, 112.

Море только кажется спокойным. Фото: instagram.com/maglipogoda

Напомним, ранее краевые синоптики уже рассказали, как тайфун «Лупит» повлияет на Приморье. Циклонический вихрь напрямую не угрожает региону, он оказывает косвенное воздействие на погоду. Больше всего опасаться стоит судам. Также метеорологи поделились, какая погода будет на этой неделе в Приморье.

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