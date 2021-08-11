Тайфун «Лупит» подарил жителям Приморья новую фотозону

Вода захватила лавочки, качели и спортивное оборудование. Фото: Наталья Татонова

Только жители Владивостока расстроились из-за того, что потеряли фотозону на Светланской, которую перекрывали на время ремонта, как прошедший вчера тайфун «Лупит» подарил новую точку для оригинальных фотосессий - качели над водой. В поселке Трудовом затопило пляж «Чистый берег», вода захватила лавочки, качели и спортивное оборудование. Любители ярких кадров тут же ухватились за возможность сделать интересные фотографии, многих не останавливает путь длиною в 50 километров от Владивостока и предстоящие пробки.

- Чего только не сделаешь ради лайков,- говорит жительница приморья, помчавшаяся вместе с другими за красивыми кадрами.

Напомним, тайфун прошелся по многим пляжам Приморья. Сейчас в сети много фотографий затопленных пляжей, насколько известно, никто не пострадал, разве что палатки и машины отдыхающих, которые проигнорировали предупреждения МЧС о надвигающемся тайфуне.

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