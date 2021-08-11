«Прошлый год ничему не научил»: в Приморье из-за тайфуна затопило популярный пляж

Эти последствия – результат лишь косвенного влияния тайфуна Фото: Социальные сети

Непогода, которая разыгралась в последние дни в Приморье и принесла большие волны высотой 4-5,5 метров, оставила пляжи края затопленными. Приморцы показали косвенное влияние тайфуна «Лупит» на первый пляж в Ливадии.

Несмотря на предупреждения, люди решили остаться на пляже Фото: Социальные сети

Судя по кадрам, большая часть береговой линии, где обычно полно отдыхающих, оказалась в воде. Палатки, строения, машины – все в окружении моря. То тут, то там валяются брезентовые покрытия, которыми обычно накрывают палатки для дополнительного тенька.

Некоторые палатки и брезенты снесло штормовым ветром Фото: Социальные сети

Приморцы шутят – теперь можно купаться, не выходя из палатки. Однако же ситуация страшная, сильные тропические штормы неоднократно причиняли вред и имуществу, и здоровью. Далеко за примером ходить не надо – с последствиями прошлогоднего тайфуна «Майсак» разбирались долго. Тогда пострадало больше 50 человек, и это только официальные цифры. Реальность же могла быть куда хуже.

Половина пляжа оказалась в воде Фото: Социальные сети

– Предупреждали, писали, оповещали, кто забил, тот и пострадал. Прошлый год их не научил, значит, ничему, – написали в комментариях.

Сейчас люди смотрят, нанесла ли непогода им ущерб Фото: Социальные сети

А ведь действительно – предупреждали. И синоптики, и власти разных уровней, и МЧС – все в один голос рекомендовали держаться подальше от берега, убрать палатки, в море не купаться, на сапах и катерах в акваторию не выходить.

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