Тигрица, которая терроризировала весь Хасанский район Приморья, получит имя

Любой желающий может отдать свой голос за понравившийся вариант Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

В Хасанском районе Приморья этого года в апреле была отловлена тигрица из-за того, что она охотилась на собак. Известно 25 случаев нападения, и почти все – возле сел Занадворовка, Филлиповка, Провалово и Барабаш. После отлова хищницу поместили в реабилитационный центр, где специалисты проверяли ее навыки в охоте и реакцию на присутствие человека. Тигрица успешно прошла курс и вернулась в дикую природу, но на этот раз природу Приамурья.

Сотрудники центра спасения животных «Амурский тигр» решили дать кличку хищнице. Пользователи социальных сетей предложили больше тысячи вариантов, после того, как убрали повторы, осталось 289 имен. В итоге работники оставили девять. Еще одно предложили они сами. Голосование проходит в телеграмм-канале «Амурский тигр». Уже более тысячи человек отдали свой голос за понравившуюся кличку. Сейчас лидирует имя Амба – по названию реки, где отловили тигрицу.

ПО ТЕМЕ

В Приморье отловили тигрицу, которая держала в страхе несколько деревень

Сейчас хищница в центре реабилитации ждет своей участи (подробности)

«Она могла мстить за детей»: стало известно, почему амурская тигрица терроризировала Хасанский район Приморья

Пока специалисты охотнадзора пытались изловить хищницу, та успела съесть более 20 собак (подробнее)

Тигрицу, терроризировавшую Хасанский район, выпустили на волю

Специалисты рассказали, где теперь будет жить хищница (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14