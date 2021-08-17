Жители Владивостока совсем скоро смогут увидеть новых адмиралочек

Все новенькие – подготовленные девушки Фото: newsvl.ru

9 августа во Владивостоке в «Фетисов-Арене» во Владивостоке прошел кастинг в группу поддержки хоккейной команды «Адмирал». Всего на отбор пришло восемь девушек, в первую очередь членов жюри интересовала хореографическая подготовка, но также они обращали внимание и на внешний вид, рост, фигуру, ухоженность и харизму девушек. Из восьми участниц кастинга отобрали пять, и уже 12 августа у девчонок состоялась первая тренировка. Они быстро влились в коллектив.

Новая адмиралочка Елизавета Лазарева. Фото: PrimaMedia

- Все девочки, которых мы взяли, подготовленные, поэтому на тренировках схватывают новый материал достаточно быстро. Сейчас повторяем некоторые связки из прошлых сезонов, но в этом году будет много нового материала. Работы много, девочки влились быстро, можно сказать, с первой тренировки, так что мы работаем в команде, и все довольны, - рассказала корреспонденту «КП» главный тренер команды чирлидинга «Адмиралочек» Мария Гладкова.

Уже совсем скоро владивостокцы увидят девушек в деле. Фото: PrimaMedia

Изменения настигли не только состав чирлидирш, но и форму девушек, так как хоккейная команда изменила логотип и цвет. Увидеть девушек в новом составе и новой форме можно будет уже 14 сентября, это будет первая домашняя игра хоккейной команды против московского «Динамо».

Адмиралочка Ксения Самаркина. Фото: PrimaMedia

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