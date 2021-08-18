Сегодня семь: в Приморье продолжают умирать люди от COVID-19

Оперштаб предоставил данные на 18 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние данные по коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. Так, по состоянию на 18 августа официально заболели вирусом еще 247 человек. С начала пандемии в регионе выявили 59 173 случая заражения.

Зато прервалась двухдневная тенденция по малому количеству выздоровевших – сегодня из больниц выписали 336 приморцев. Всего с болезнью справились 52 573 человека.

К сожалению, болезнь унесла семь жизней. Всего с начала пандемии умерли 995 человек.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Прививки поставили 362 375 человек. Сейчас привито около 24% взрослого населения региона, а нужно хотя бы 60%, чтобы люди могли не беспокоиться об очередной вспышке и, как следствие, коронавирусной волне. Для того, чтобы приморцы могли спокойно, без спешки, привиться, власти приняли решение увеличить количество дней работы пунктов вакцинации. Теперь такие точки работают семь дней в неделю, а не пять, как было раньше. Не стоит забывать, что COVID-19 – наша новая реальность.

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