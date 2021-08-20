Выход в море и на турмаршруты опасен: МЧС предупреждает жителей Приморья о непогоде

Обо всех происшествиях немедленно сообщать по телефонам: 101 и 112 Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за приближающихся сильных дождей. На регион 22 августа обрушится до 50 мм осадков. Также ожидаются грозы, ветер до 20 метров в секунду, а также подъем уровня воды в реках. МЧС просит жителей и гостей края проявить осторожность.

– Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты. Отдыхающим на побережье переместиться в безопасные места. Владельцам маломерных судов воздержаться от выходить на морскую акваторию на период действия предупреждения, гражданам рекомендуется воздержаться от купания, – информирует региональное ведомство.

При опасности и происшествиях звонить по телефонам 101 и 112.

Напомним, власти сформировали спецгруппу, которая занимается расчисткой русел рек. В Приморье идет активная подготовка к паводкам.

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