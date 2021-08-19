В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Нас ждут обильные дожди, грозы, сильный ветер

Синоптики рассказали, что ждать приморцам Фото: Евгения ГУСЕВА

На Приморье надвигаются сильные дожди, из-за этого Примгидромет объявил в крае штормовое предупреждение. «Комсомолка» рассказывает, какую погоду можно ждать на предстоящих выходных.

Непогода начнется в Приморье уже 21 августа. В субботу дожди обрушатся на южные районы, самые сильные пройдут на юго-западе края. Ночью температура воздуха опустится до +13, днем поднимется до +25, в центральных районах – до +30 градусов.

В воскресенье дожди продолжатся, они дойдут до севера Приморья. На юге осадки будут локальными, но сильными – выпадет 50 мм и более за 12 часов и менее. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, будут грозы.

Из-за обильных осадков уровень воды поднимется на 0,4-2 метра. И, несмотря на работы, которые в Приморье проводит спецгруппа, реки могут выйти из берегов, то есть некоторые территории будут затоплены. (В Хабаровском крае реки уже вышли из берегов.)

Примгидромет настоятельно рекомендует прислушаться к советам и не выезжать за пределы своих населенных пунктов. Охоту, рыбалку и отдых на природе лучше отложить до более погожих дней. Всем, кто уже приехал на берег, лучше отправиться в безопасные районы, чтобы не было как во время прохождения тайфуна «Лупит». Тогда циклон коснулся края только немного, задел «крылом», но при этом успел затопить пляжи, а вместе с ним и палатки, и выкинуть на берег горы мусора.

Кстати, владельцам катеров, лодок и других маломерных плавсредств лучше воздержаться от выхода в море.

Во Владивостоке в ближайшие выходные будет облачно. В субботу возможен небольшой дождь, ветер свежий. В ночь на воскресенье и в первую половину дня будут дождь и сильный ветер. После обеда станет чуть лучше: дождь прекратится, а ветер ослабнет.

Напомним, в этом году бархатный сезон в Приморье (да и в других регионах тоже) будет коротким. Он закончится примерно на две недели раньше, то есть в начале октября.

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