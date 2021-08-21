1005 умерших. Еще четыре жизни унес коронавирус в Приморье

В Приморье продолжают умирать больные коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Приморье опубликовал актуальные данные по смертности и заболеваемости. В минувшие сутки из-за COVID-19 прервались еще четыре жизни. Общее число умерших от опасной болезни в крае достигло 1005 человек.

Согласно обновленной статистике, число больных в Приморье пополнили еще 244 человека. За все время пандемии выявлено 59 904 случаев заражения, к счастью, большая часть пациентов смогла победить болезнь. С начала эпидемии в крае вылечились 53 479 человек, из них 276 пациентов за последние 24 часа.

Чтобы сдержать эпидемию специалисты призывают прививаться от коронавируса. Для удобства жителей Приморья пункты вакцинации теперь работают без выходных. На данный момент привито 369 401 приморцев.

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