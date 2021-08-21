Эротическая фотосессия в озере с лотосами в Приморье обернулась скандалом

В руках девушки красуется поломанный краснокнижный лотос. Фото: принтскрин видео.

Фотосессия в озере с лотосами в Приморье поделила пользователей сети на два лагеря. Реклама магазина нижнего белья из Владивостока стала причиной раздора из-за того, что у в руках моделей красовались то лепестки, то цветок лотоса. Подобное отношение к краснокнижному растению вызвало негодование многих. Официальную страничку бутика в сети завалили гневными комментариями. Однако, как говорится, антиреклама – тоже поднимает охваты.

Подобное рвение оценили не все. Фото: принтскрин видео.

Споры по поводу фотосессий в окружении цветов, занесенных в Красную книгу, возникают уже не в первый раз. Многие жители края не понимают, зачем лезть в воду, повреждая корневую систему растений или вовсе пытаться подплыть к цветам на сапах. Словом, можно же просто созерцать за красотой с берега.

– Помню, помню. Мы как раз на лотосы приезжали и доча моя кричала девочкам, что купаться у лотосов запрещено, особенно, когда булочки видны. Ну может нашли сорванный. А так конечно жаль, – поделилась в сети жительница Приморья.

Девушки устремились на водоем, чтобы прорекламировать белье. Фото: принтскрин видео.

Красивые фото и видео на страничке магазина сейчас пестрят комментариями о постыдном поступке. Однако сами участники фотосессии заверяют, что цветок кто-то сорвал до них. При этом внимательные пользователи парируют, мол вон же с места надлома сочится вода, значит потрудились модели.

«Все записала и отскриншотила. Напишу заявление в полицию на магазин за такие дела, там уже разберутся, сорвали или нашли», «Лотос после того как его сорвали очень быстро вянет. Очень жаль что вы это сделали, ради того чтобы прорекламировать белье», «Ничего святого, ради денег на все пойдете», «Прям антиреклама. Позор», – негодуют приморцы.

Однако нашлись в сети и те, кто встал на защиту оскандалившихся девушек.

– Лотосы растут почти во всех озерах Приморского края, сложнее назвать озера, где их нет. Они, как сорняки – убивают все живое и измельчают водоемы, – вступился за участниц фотоессесии житель края.

Как бы там ни было, рвать охраняемые цветы нельзя. Многие не знают, но подобные действия грозят штрафом от 2500 до 3000 рублей.

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