Заключены первые контракты. В образовательных учреждениях Владивостока в ближайшее время обновят кровлю

Во Владивостоке отремонтируют кровлю в школах и садах. Фото: vlc.ru

Для ремонта кровли в детских садах и школах Владивостока выделены дополнительные деньги. 100 миллионов рублей пойдут на обновление кровли в образовательных учреждениях города и другие текущие работы. Уже заключены первые контракты с подрядчиками.

Как уточнили в управлении образования администрации Владивостока, в течение двух месяцев ремонт кровли пройдет в пяти образовательных учреждениях. Так, в школе №21 отремонтируют более 3000. В школе № 82 обновят больше 1400 квадратных метров кровли, а в школе №68 – 1800 квадратов.

Специалисты также заменят устаревшую кровлю в детском саду №179, подрядчикам предстоит работа на площади больше 1000 квадратных метров. А в детском саду № 160 планируется уложить около 800 квадратных метров асфальта, починить отмостки здания и крыльцо.

Администрация Владивостока также ищет подрядчика, который проведет ремонт в школе №83. Подрядные компании могут подать документы до 6 сентября.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», решение о дополнительном финансировании образовательных учреждений города было принято после встречи главы администрации Константина Шестакова с педагогами и директорами школ. Мэр приморской столицы предложил пойти по проектному пути и определить первостепенные задачи, которые необходимо решить. Специалистам поручено разработать программу по ремонту кровель и фасадов, так как эти работы в данный момент самые необходимые.

ПО ТЕМЕ

Во Владивостоке проверяют готовность детских школ искусств к новому учебному году

В учреждениях проходит ремонт, закупаются инструменты, обновляется фонд (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14