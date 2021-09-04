Концерт на центральной площади Владивостока: кто из «звезд» выступает

Фото: Андрей Михайлов

Жителей и гостей Владивостока приглашают сегодня, 4 сентября, на большой концерт звезд российской эстрады. Он пройдет в рамках культурной программы Восточного экономического форума, более того, на нем произойдет своеобразная церемония закрытия форума. Но главное, это по-настоящему звездный состав.

Как стало известно «КП-Владивосток», первым на сцену выйдет Вячеслав Бутусов – в 17.35.

Продолжит концерт популярная владивостокская группа «Марлины» - в 18.50.

Следом певица Маша Вебер – 19.30.

Еще одни звездные гости – группа «Земляне» - в 20.20.

И, наконец, завершит концерт Дима Билан – в 21.15.

Вход свободный. Возрастной рейтинг 12+.

Помимо выступления звезд на концерте предполагаются и другие активности.

«В рамках культурной программы Восточного экономического форума участники мероприятия и жители Приморья традиционно могут познакомиться с культурой Дальнего Востока, мировыми шедеврами искусства, а также творчеством современных артистов. Концерт с участием звёзд российской музыки станет подарком для всех жителей и гостей Владивостока, а также станет красивым завершением Форума. Концерт будет проведен с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора», – сообщила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

Организаторы мероприятия – правительство Приморского края, администрация Владивостока, «Русская Медиагруппа» при поддержке Фонда Росконгресс и Министерства культуры РФ. Партнерами мероприятия являются Владивостокский морской торговый порт, группа компаний «DNS Девелопмент».

Кстати, на площади уже появилась очередь к сцене. Чтобы попасть поближе, на огороженную территорию, надо пройти через металоискатель, установленный в районе фонтана. Его, кстати, отключили на время концерта.

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