АО «Восточный Порт» принимает активное участие в выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2021

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

В рамках культурно-спортивной программы VI «Восточного экономического форума» на Университетской набережной острова Русский состоялось официальное открытие «Улицы Дальнего Востока» – традиционной выставки с участием всех субъектов ДФО, на которой ежегодно демонстрируются достижения, уникальность культуры, обычаев и кухни регионов Дальнего Востока России, а также проводятся презентации экономического потенциала самого восточного макрорегиона нашей страны.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Одним из центров притяжения посетителей стал павильон Приморского края, оформленный в виде морской раковины. Внутри сооружения представлены последние достижения и наиболее перспективные разработки приморцев. Крупнейший в России специализированный терминал по высокотехнологичной перевалке угля – компания АО «Восточный Порт» – экспонирует в павильоне Приморского края голографическую дополненную реальность макета вагоноопрокидывателя, демонстрирующую процесс по выгрузке угля и наглядно показывающую работу системы аспирации, сухого тумана, пылеподавления и всех доступных НДТ, действующих внутри закрытого здания комплекса. Также стивидорная компания представила интерактивный глобус, на котором отображены самые ключевые места добычи и отгрузки угля (на Кузбассе, в Якутии и в Хакасии) и пути доставки его потребителям в страны АТР и Республику Индия.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Зрелищными спортивными мероприятиями на главной сцене «Улицы Дальнего Востока» стали показательные выступления мастеров тхэквондо из детско-юношеской команды «Восточник». Вот уже 30 лет под руководством известного тренера Владимира Кима, команда юных тхэквондистов отстаивает честь стивидорной компании «Восточный Порт» на краевых и международных соревнованиях, занимая высшие награды. На VI Восточном экономическом форуме спортсмены «Восточника» в составе Ильи Альмакеева, Мирославы Чертопрудовой, Ольги и Влады Ковальчук, Максима Кокорина, Виктории Русских, Андрея Бондаренко, Александра Крутова и Егора Железнова продемонстрировали лучшие номера в технике пхумсе участникам масштабного международного мероприятия. На «Улице Дальнего Востока», в павильоне «Спорт – норма жизни» ребята встретились, пообщались и вместе сфотографировались с Министром спорта РФ Олегом Матыциным. Юным «восточникам» Олег Васильевич пожелал всегда добиваться высоких спортивных достижений, громких побед и крепкого командного духа. За время проведения ВЭФ юные мастера боевых искусств неоднократно срывали овации, выступая на главной концертной площадке и на сцене у павильона Приморского края «Улицы Дальнего Востока».

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

В ТЕМУ:

Хлеб, сыр и банные веники. За что любят Дальний Восток, показали на ВЭФ

Яркие павильоны «Улицы Дальнего Востока» официально открыты [фото]

Красавицы и роботы. Как Восточный экономический форум встречает гостей

В этом году ВЭФ снова проходит в очном формате, но некоторые особенности сразу бросаются в глаза (подробрее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14