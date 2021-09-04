Первая в истории Владивостока «Умная парковка»: берет деньги и не пускает самозванцев

Новая парковка на Светланской - самая умная в городе. Фото: Анастасия Котлярова

Как и писала «Комсомолка» два дня назад, во Владивостоке появится, точнее уже появилась первая «Умная парковка». Красную ленту 4 сентября торжественно разрезали глава города и представители корейской фирмы, которые и помогли проект реализовать.

Парковка на 30 машин, находится на улице Светланской, в районе остановки ДВГТУ, рядом с Матросским сквером. А заезд на нее сделали со стороны заправки ННК. Раньше на месте этой парковки были гаражи и стихийный авторемонт.

Раньше тут базировались автоэлектрики. Фото: Анастасия Котлярова

Нужна ли здесь парковка? Пожалуй, да. У офисного здания напротив, принадлежащего одному из депутатов краевого парламента, к примеру, каждый день можно наблюдать машины, напаркованные в два, а иногда и в три ряда. Да и сам Матросский сквер сейчас благоустраивают, так что скоро тут откроют еще одно общественное пространство. И уже убрали стену, чтобы сделать прямой выход к набережной Цесаревича. Но вернемся к парковке.

Что в ней такого умного, рассказал мэр Константин Шестаков: Парковка работает с помощью искусственного интеллекта (по всей территории установлены камеры и датчики). «Умная парковка» облегчит водителю поиск свободного места, а через приложение можно будет забронировать место и оплатить его.

Константин Шестаков. Фото: Анастасия Котлярова

«Кстати, система распознает номерные знаки авто, поэтому оплаченную парковку не смогут занять - шлагбаум просто не откроется», - отметил Шестаков.

Это пилотный проект корейской компании KT Corporation. И если все получится, откроются и другие. А пока же Матросский сквер, который долгие годы был заброшенным, станет самым продвинутым в городе. Кстати, скоро открытие.

А заезд пока без асфальта. Фото: Анастасия Котлярова

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