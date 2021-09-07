Закончено расследование о затонувшем в Приморье судне

Судно «Восток». Фото: dvesoroki/nevelsk.ru

Расследование уголовного дела о том, что три с половиной года назад морозильное судно «Восток» затонуло около Приморья во время урагана, закончено Следственным комитетом. Тогда 20 человек ушли вместе с кораблем. В трагедии обвинили замдиректора по безопасности – Андрея Клочкова, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ – нарушение требований безопансности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

– В отсутствие практических навыков и готовности экипажа к борьбе за живучесть судна Клочков допустил выход РМС «Восток» из порта Донхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области. Располагая сведениями о неблагоприятных погодных условиях в акватории Японского моря в районе предполагаемого маршрута движения судна «Восток», в нарушение своих должностных обязанностей, он не обеспечил экипаж судна полной и своевременной информацией по эксплуатации судна в существующих погодных условиях, – гласит сообщение следкома.

Судно из-за огромных волн и шторма 25 января 2018 года около 5 часов утра не справилось со стихией: порывы ветра атаковали борт скоростью в 24 метра в секунду. Тонущее судно экипаж покинуть не смог.

В расследовании помогли Минобрнауки и Минобороны России: ведомства предоставили глубоководное оборудование для поисков. Судно нашли на глубине 3000 метров.

Семьям каждого погибшего моряка выплатили по 1,5 миллиона рублей как компенсацию. Экипаж состоял из уроженцев Дальнего Востока, в основном на судне работали сахалинские моряки.

Траулер, приписанный к порту Невельск и принадлежавший компании «ДВ— флот», построен в 1985 году.

Ранее «Комсомолка» писала о возможных причинах трагедии: например, об обледенении из-за крабовых ловушек.

ПО ТЕМЕ

В Японском море терпит бедствие рыболовецкое судно «Восток»

Рыбаки подали сигнал SOS, их ищут спасатели и военные (подробнее...)

Рыболовецкое судно «Восток» в Приморье могли погубить обледенелые крабовые ловушки

Такую версию высказал президент АРП Сахалинской области (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14