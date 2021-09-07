Во Владивостоке прошел турнир на призы открывшейся академии «Динамо» имени Льва Яшина

Ребят наградили памятными призами. Фото:управление физической культуры и спорта администрации г. Владивостока

Масштабные соревнования среди любителей футбола состоялись во Владивостоке. Участниками турнира на призы только что открывшейся академии «Динамо» имени Льва Яшина стали 19 команд. Состязания прошли в двух возрастных категориях.

Во Владивостоке в начале сентября торжественно открылся филиал Академии «Динамо» имени Льва Яшина. Масштабный проект удалось воплотить в жизнь при поддержке правительства Приморья, администрации Владивостока и спонсоров. Главным тренером престижной школы по футболу стал Роман Мельник. Первое большое спортивное мероприятие не заставило себя долго ждать.

Участниками соревнований стали 19 команд. Фото:управление физической культуры и спорта администрации г. Владивостока

Желающих проявить свои навыки владения мячом оказалось довольно много. Судьи определили лидеров в двух категориях. Так, лучшей в группе 14-15 лет стала команда «Чуркин», а среди ребят 10-11 лет в лидеры вырвалась команда «Гимназист 10».

Все участники соревнований получили памятные призы от управления физической культуры и спорта администрации города. А победителей соревнований, занявших первые и вторые места, наградили подарками от филиала академии.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», занятия в академии «Динамо» имени Льва Яшина проводятся бесплатно. Единственное, нужно оговориться, что при наборе существует конкурсный отбор. Стоит отметить, за развитие спорта в городе активно выступает новый мэр Владивостока Константин Шестаков.

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