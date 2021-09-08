Дюжина бездомных псов Владивостока обрели дом

Четвероногие жильцы города заслужили людское тепло Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волонтёрская организация «Друг Рич» продолжает помогать бездомных собакам получить дом и любящего хозяина: в центре их лечат и стерилизуют. Уже 12 воспитанников приюта оказались в теплых домах, сообщила администрация города.

Организация напомнила, что действует по системе ОСВВ – «отлов - стерилизация - вакцинация - возврат». Речь о том, что неагрессивных и неопасных человеку собак возвращают на место прошлого обитания. Конечно, после медосмотра и прививки с чипом в ушке. Однако как можно большему количеству собак приют организации «Друг Рич» старается найти дом.

– Безусловно, хочется найти дом и любящих хозяев каждой собачке, отловленной на улицах. На сегодняшний день в новый дом переехали уже 12 животных. Это как взрослые особи, так и щенки. Приглашаем всех, кто ищет себе четвероногого друга, в наш приют. Мы расскажем и покажем всех наших собак, поможем с выбором, – рассказали в организации.

Записаться на знакомство с собаками и выбрать себе четвероногого друга можно по телефону 8-914-728-50-68 (Светлана). Принимаются звонки и сообщения в WhatsApp.

«Комсомолка» писала, что фонду «Друг Рич» активно содействует глава города Константин Шестаков. Вопрос безнадзорных собак во Владивостоке – это многолетняя боль. С 2015 года город провел 18 аукционов на отлов и содержание животных, но ни одна компания не стала в них участвовать. Город искал подрядчиков и деньги, прокуратура выносила различные предписания, число безнадзорных животных продолжало расти. Глава города надеется, что фонд справится с задачей: собаки найдут дом и перестанут нападать.

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