«Здоровы и привиты». Во Владивостоке прямо на набережной пройдет выставка бездомных питомцев

Для всех желающих помочь организуют пункты сбора корма, лекарств, игрушек Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во Владивостоке по адресу Батарейная,1 (аттракционы на Набережной), пройдет выставка-пристройство кошек и собак 11 и 12 сентября. Акцию организовывает «ДоброДомик», центр реабилитации временно бездомных четвероногих.

– Гостей будут ждать преданные, красивые и добрые маленькие собаки и кошки, которые мечтают обрести семью. Все животные здоровы, привиты и готовы сразу же отправиться в новый дом. Нужно будет только ответить на несколько вопросов зоопсихолога центра и подписать договор об ответственном содержании животного (при себе нужно иметь паспорт)», – пишут организаторы.

Для гостей, которые не готовы завести питомца, но желают помочь, приготовлены места сбора для помощи. Помочь можно игрушками, лекарствами, а также материально. Ждут и простых зрителей – организаторы верят, что четвероногие сразят обаянием всех.

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