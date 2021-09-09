В Приморье дамочка на малолитражке объявила войну соседям из-за парковки

Девушка уверяет, что парковаться на ее месте нельзя. Фото: Евгения ГУСЕВА

Споры из-за парковки в Приморье возникают довольно часто. Оно и понятно, в регионе, где на семью приходится в среднем по одну-два авто, попросту часто не хватает мест во дворах для стоянки. «КП-Владивосток» уже неоднократно рассказывала о конфликтах с участием автомобилистов, в этот раз неприятный инцидент произошел в Уссурийске.

– Новоникольский проезд, 4. По словам владельцы авто – это ее парковочное место. До этого дня поставили здесь машину, так она ее подперла. Сказала, чтобы больше так не ставили, так как место занято. На следующий день она поставила свою машину так, чтобы никто не выехал, – поделились в сети возмущенные свидетели из Уссурийска.

Возмущенные свидетели рассказали о случившемся в сети. Фото: www.instagram.com/mark2_che.

Жители края делятся в сети, что встречались с подобным поведением соседей и в своих городах. Приморцы советуют, как бороться с захватчиками территории законными методами.

«Воинственная леди, в каждом дворе такая есть», «Вызывайте ГИБДД, пусть оформляют протокол и забирают на эвакуаторе на штрафстоянку. И будет тогда там ее место. Персональное», – комментируют пользователи в интернете.

Напомним, во Владивостоке конфликт двух автолюбительниц превратился в настоящую войну, которая длится уже больше года. В ход идет все – от продуктовых наборов (кефир, яйца и прочее), которые оказываются на авто, до брани и рукоприкладства.

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