Гордый тигр из Хасанского района стал объектом проверок

Группа по разрешению конфликтных ситуаций выехала на место Фото: Олег ЗОЛОТО

На днях в социальных сетях появилось видео, где гордый тигр уходит с дороги в кусты в Хасанском районе Приморья. На прощанье хищник махнул хвостом и скрылся за ветвями. Этой ситуацией заинтересовались специалисты охотнадзора. Группа по разрешению конфликтных ситуаций выехала на место.

Как отмечают сотрудники центра «Амурский тигр», хищник не нападал на домашних или сельскохозяйственных животных, а с виду он выглядит упитанным.

– Что вызывает тревогу – людей не боится и очень уж часто попадается на глаза очевидцам, уже несколько сообщений было. Из подтверждений, правда, пока только это видео, – отметили специалисты.

Охотнадзор предупредил местных жителей о бродячем тигре, теперь надо понять, почему животное так себя ведет. Если на это есть причины, то по возможности устранить их. Кроме того, если окажется, что тигру нужна какая-либо помощь, то оказать ее.

Напомним, что специалисты центра по спасению животных рассказали о поведении людей во время встречи с хищником. Не нужно останавливаться и выходить из машины; мотоциклистам не стоит приближаться к зверю на опасное расстояние, лучше или продолжить ехать на скорости, или развернуться; велосипедистам рекомендовано не поворачиваться к тигру спиной, громко разговаривать с животным и покинуть место встречи.

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