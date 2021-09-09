«Красиво пошел». Жители Приморья сняли на видео гордого тигра

Полосатый кот очень понравился пользователям социальных сетей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Интересного персонажа встретили жители Приморья в Хасанском районе. Им попался хозяин тайги – амурский тигр. Когда хищник понял, что его заметили люди, и даже попытались подсветить фарами автомобиля, он гордо удалился с дороги в кусты. На прощание кот махнул хвостом, и был таков.

«Красиво прошел», «Спокойно идет, красиво», «То ли тигр, то ли виденье», – пишут в социальных сетях подписчики центра «Амурский тигр».

Кстати говоря, почти всегда тигры крайне спокойны и горделивы при выходе к людьми. В этом позволяют убедиться многочисленные встречи: подобные ситуации довольно частое явление, и уже даже никто сильно не удивляется. Люди видят и взрослых тигров, и полосатых котят, которые довольно уверенно и спокойно чувствуют себя в местах, где появляется человек. Даже если большой кот повадился ходить к клубничному хозяйству.

Отметим, что 95% популяции амурского тигра в мире сосредоточено на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области России. Животное занесено в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.

ПО ТЕМЕ

«Вызывающе равнодушный и спокойный»: в Приморье завелся «клубничный тигр»

Хищник гуляет по полям возле Спасска-Дальнего и совсем не боится людей [фото, видео]

Новая встреча людей с амурским тигром произошла в Приморье

Хищника увидели приморцы, проезжающие по трассе через национальный парк "Земля леопарда" [видео]

Красиво плывет... вон тот в полосатом «купальнике»: приморцы встретили амурского тигра, пересекающего реку вброд

Очевидцы поделились уникальными кадрами [видео]

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14