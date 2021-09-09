«Красиво пошел». Жители Приморья сняли на видео гордого тигра

Полосатый кот очень понравился пользователям социальных сетей
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Интересного персонажа встретили жители Приморья в Хасанском районе. Им попался хозяин тайги – амурский тигр. Когда хищник понял, что его заметили люди, и даже попытались подсветить фарами автомобиля, он гордо удалился с дороги в кусты. На прощание кот махнул хвостом, и был таков.
«Красиво прошел», «Спокойно идет, красиво», «То ли тигр, то ли виденье», – пишут в социальных сетях подписчики центра «Амурский тигр».
Кстати говоря, почти всегда тигры крайне спокойны и горделивы при выходе к людьми. В этом позволяют убедиться многочисленные встречи: подобные ситуации довольно частое явление, и уже даже никто сильно не удивляется. Люди видят и взрослых тигров, и полосатых котят, которые довольно уверенно и спокойно чувствуют себя в местах, где появляется человек. Даже если большой кот повадился ходить к клубничному хозяйству.
Отметим, что 95% популяции амурского тигра в мире сосредоточено на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области России. Животное занесено в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.
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