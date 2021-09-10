Строительство восьми долгостроев ЖСК «Остров» на Русском завершит новый подрядчик

Академики, студенты и преподаватели получат квартиры Фото: Правительство Приморского края

Завершился очередной аукцион Фонда обманутых дольщиков Приморского края. Жилищный комплекс «Остров» по его результатам отдан подрядчику: ООО «Интеллект-Инжиниринг» достроит на острове Русский во Владивостоке восемь многоквартирных домов.

Как сообщили в пресс-службе правительства, строительство начнется уже в сентябре. В аукционе участвовала только одна компания, однако заявка соответствует всем требованиям: печально известному долгострою быть. Подрядчик должен завершить работу за 11 месяцев.

Окончание стройки на Русском много лет ждут академики РАН, преподаватели и студенты, рабочие. Долгострой - постоянный фигурант громких дел, из бюджета строительства крали деньги, обыскивались офисы подрядчиков.

Компания уже имеет опыт работы с долгостроями: например, именно они достраивали ЖК «Босфор» на Красного знамени во Владивостоке. Жилье тогда получили 200 семей Приморья.

ООО «Интеллект-Инжиниринг» также входит в группу российских компаний ООО «СУ-107», которая является генеральным подрядчиком ЖСК «Остров» по строительству индивидуальных жилых домов. Финансовую помощь оказывает АО «ДОМ.РФ».

В период с 2019 по 2021 в крае сданы уже 16 долгостроев – это новое жилье 2 560 семей.

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