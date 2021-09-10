В Первореченском и Советском районе Владивостока развернулся масштабный ремонт дорог

Ремонт проходит на нескольких улицах. Фото: «Содержание городских территорий».

Сразу на нескольких улицах Владивостока в эти дни проходит масштабный ремонт. Сотрудники муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» администрации приморской столицы трудятся на Русской, Татарской и Мельниковской. Речь идет не только об асфальтировании участков, но и замене просевших люков и плит перекрытий на сетях инженерных коммуникаций.

– Наши бригады сейчас трудятся на Мельниковской, Русской и Татарской. В районе дома № 103 на улице Мельниковской подняли просевшие люки и заменили плиты перекрытий на колодцах. В предстоящие выходные завершим здесь снятие поврежденного покрытия и уложим новый асфальт, – рассказал Константин Павлюкевич, руководитель отдела ремонта дорог муниципального предприятия.

Кипит работа на улице Русской. На участке от «Багратиона» до кольца «Варяга» уже заменили 11 просевших люков. Рабочим предстоит смонтировать плиты перекрытия и заменить люки еще на четырех колодцах.

Рабочие меняют просевшие люки. Фото: «Содержание городских территорий».

– В районе дома № 22 на Татарской идет комплексный ремонт. Специалисты устраивают новое скальное основание дороги, делают уклоны для отвода воды и готовят участок к асфальтированию. Полностью завершить здесь ремонт планируют к концу следующей недели, – добавили в городском управлении дорог и благоустройства.

Также для восстановительного и текущего ремонта в разных районах города привлекаются специалисты подрядных организаций.

Стоит отметить, что администрация города летом составила дополнительный список улиц, на которых необходимо отремонтировать поврежденные участки дорог. В их число вошли: улицы 2-я Проходная, 2-я Строительная, 50 лет Октября, 60 лет ВЛКСМ, Авроровская, Адм. Горшкова, Адм. Кузнецова, Адм. Смирнова, Александровича, Аллилуева, Амурская, Анисимова, Анны Щетининой, Анютинская, Баляева, Бородинская, Верещагина, Владикавказская, Восточный пр., Гамарника, Героев Тихоокеанцев, Грибоедова, Гульбиновича, Дальзаводская, Днепровская (от Камского переулка, 5 до Вострецова), Западная, Зои Космодемьянской, Иманская, Импортная, Клубная, Комитетская, 2 – 23б, Комсомольская, 10в, 18, Корнилова, Космонавтов, Котельникова, Курчатова, Лейтенанта Шмидта, Лермонтова, 68а, б, 75, Луговая, Марины Расковой, Металлургическая, Мичуринская, Морозова, Мыс Кунгасный, Мыс Чумака, Находкинская, Невельского, Невская, Нейбута, Овражная, Партизанский проспект, Пихтовая, Полетаева, Порт-Артурская, Посьетская (от Светланской до 1-й Морской), Приморская, Пшеницына, Разина, Республики, Садовая, Семирадского, Сипягина, Советская, Терешковой, Угрюмова, Ульяновская, Фадеева, Фонтанная, Чайковского, Часовитина, Черемуховая, Черняховского, Чичерина, Чугаева, Шепеткова, Шишкина, Шошина, Энгельса и Ялтинская. Отметим, что этот список регулярно дополняют новые адреса.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в этом году часть улиц столицы Приморья ремонтируют благодаря федеральной программе БКД «безопасные и качественные дороги». Работы на многих участках уже на финишной прямой. Дороги чинят под строгим надзором городской администрации и общественных наблюдателей. Все недочеты подрядчикам предстоит устранять за свой счет.

Кстати, глава Администрации Константин Шестаков на днях лично проверил ход ремонта на некоторых улицах города. Компаниям, которые не уложились в сроки сдачи объектов предстоит заплатить крупные штрафы.

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Устранять замечания компаниям предстоит за свой счет (подробнее...)

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