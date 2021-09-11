Удар молнии обрушил дерево на жилой дом в Приморье

Фото: instagram.com/dpscontrol.

Прокатившиеся по Приморскому краю грозовые дожди не прошли без последствий для жителей региона. Разыгравшаяся накануне ночью молния оставила несколько домов одного из сел без электричества. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Утром 10 сентября на край обрушились дожди: в основном, кратковременные. Однако уже к ночи ливень усилился, к нему присоединились гром и молния. Не обошлось и без происшествий. В селе Нахаловка, что под Большим Камнем Приморского края, молния угодила точно в дерево. От удара трухлявая древесина рассыпалась, и елка рухнула на дом, попутно оборвав провода линии электропередач.

Фото: instagram.com/dpscontrol.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. А вот некоторые дома теперь остались без электричества.

К слову, уже к утру погода вновь наладилась.

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