Житель Приморья заснял торнадо на видео

Фото: Скриншот из видео.

За последние сутки матушка-природа почему-то решила обрушить на Приморский край свой «гнев». Пятница началась с дождей, а закончилась ночным ливнем, оглушающим громом и вспышками молний. Однако это еще не все сюрпризы, которые уготовила природа для местных жителей. Одному из них удалось заснять на камеру мобильного телефона уникальное явление – торнадо.

Так, по словам приморца, съемки проходили в районе Шкотово – поселок городского типа в Приморье. Со стороны Большого Камня надвигался смерч. Камера мобильного телефона хорошо зафиксировала природное явление даже на таком большом расстоянии.

- Мы находимся в Шкотово, со Шкотово видно в районе Большого Камня идет торнадо. Чем ближе, тем он больше! – заметил автор ролика.

К слову, видео моментально облетело социальные сети. Под публикацией появилась масса комментариев. Вот один из них:

- На самом деле не смешно. Климат меняется... приходим к тропическому климату... дальше будет хлеще и опасней! – заметил кто-то из приморцев.

Напомним, в результате грозы, проведшей минувшей ночью, на частный дом в Приморье обрушилось дерево. Причиной стал удар молнии.

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