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Владивосток13 сентября 2021 2:44

В Приморье рухнул большегруз, полоса перекрыта

Очевидцы поделились кадрами с места ЧП
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Тягач занял всю полосу.

Тягач занял всю полосу.

Фото: принтскрин видео.

Серьезное ДТП произошло утром в понедельник в Шкотовском районе Приморья. Водитель длинномера не смог преодолеть затяжной спуск. Машина оказалась на встречной полосе, завалившись на бок.

Авария с участием большегруза произошла в районе поворота на деревню Речица. В популярном автомобильном сообществе края уже появилась кадры с места происшествия. Подробности предстоит выяснить специалистам. Из-за ДТП оказалась полностью перекрыта полоса, объезжать аварийный участок другим водителям приходиться по «встречке».

Большегруз не смог преодолеть крутой поворот
Видео: dpskontrol_125rus

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