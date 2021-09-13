В Приморье рухнул большегруз, полоса перекрыта

Тягач занял всю полосу. Фото: принтскрин видео.

Серьезное ДТП произошло утром в понедельник в Шкотовском районе Приморья. Водитель длинномера не смог преодолеть затяжной спуск. Машина оказалась на встречной полосе, завалившись на бок.

Авария с участием большегруза произошла в районе поворота на деревню Речица. В популярном автомобильном сообществе края уже появилась кадры с места происшествия. Подробности предстоит выяснить специалистам. Из-за ДТП оказалась полностью перекрыта полоса, объезжать аварийный участок другим водителям приходиться по «встречке».

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