Синоптики об итогах лета в Приморье: «мы заметили опасные метеоявления»

Купались летом 2021 почти каждый день Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Синоптики Примгидромета опубликовали подробный отчет о погоде лета 2021. Специалисты отметили, что жара дала два температурных рекорда, впервые за долгое время замечено четыре опасных явления.

На вопрос «чем же запомнился сезон для синоптиков» ответили лаконично: конечно же, экстремальной жарой. Однако аномальное явление породило и другие странности: даже побило некоторые рекорды. С 23 по 27 июля было дано штормовое предупреждение из-за аномальной жары: среднесуточная температура превышала норму на 7-9 градусов. Максимальная температура на юге края достигала больше +35 °С, в центре и на западе края – выше +37 °С.

Отличился и Владивосток: температура города побила температурный рекорд дважды:

- 8 июня воздух прогрелся до +27,7 °C; 23 июля — до +33,1 °С, - отметили специалисты Примгидромета.

Аномальная жара вызвала опасные метеорологические явления:

- В июне и августе в крае прошли сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, - пояснили метеорологи.

При этом ни один тайфун практически не задел край. Единственным, кто «освежил» Приморье, был LUPIT с Японского мора. Тайфун вызвал аномальные высокие волны: некоторые бухты края затопили.

Ранее «Комсомолка» писала, что это лето выдалось самым засушливым за 40 лет.

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