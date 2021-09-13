Новострой на улице Глинки во Владивостоке сдадут в конце года жителям аварийных домов и сиротам

Строительство на Глинки закончат до конца года Фото: Администрация Владивостока

Строительство жилого дома на Глинки, 26, идёт полным ходом: завершено возведение каркаса. Здание подарит жильё 26-ти семьям, которые вынуждены терпеть аварийные условия дома на Володарском, 25, и Порт-Артурской, 31. Пресс-служба мэрии сообщила, что стройку посетил глава Владивостока Константин Шестаков.

У трёхэтажного дома уже возводится и обустраивается крыша. Ее особенность в том, что площадку будут использовать как в мегаполисах: на ней появятся турники, детская и прогулочная зоны.

Подрядчики сообщили, что в сроки успевают, несмотря на ранние проблемы с документами. Строится дом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Это будет трёхэтажный дом на 26 квартир. Граждане получат одно-, двух- и трехкомнатные жилые помещения с полной отделкой, горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией. Более того, в новостройку переселят часть сирот Владивостока.

Отметим, что для расселения горожан из ветхого и аварийного жилья во Владивостоке в дальнейшем планируется строительство ещё четырех домов на улице Русской. Всего же в рамках реализации прошлой программы по переселению жителей из аварийного жилья во Владивостоке в период с 2013 по 2017 год было построено пять дом.

Константин Шестаков после инспекции обсудил ход работ, им поручен постоянный контроль за строительством. Следить будут специалисты городской администрации.

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