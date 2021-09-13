Собаку с детским рюкзаком заметили на улицах Находки

Пса с портфелем заметили на улицах Находки. Фото: instagram.com/nakhodka_virtual

Жители Находки были озадачены, когда увидели, гуляющую по улицам города собаку с детским портфелем в зубах. За собакой тянулся длинный поводок, но хозяина по близости никто не видел. Фотографии питомца разместили в местном паблике с просьбой найти владельца животного.

В комментариях начали гадать, что это за загадочный пес, почему в его зубах рюкзак и не стряслось ли что-то плохое. Кто-то предположил, что животное украло портфель у ребенка и где-то сейчас ходит напуганный, а возможно еще и искусанный собакой, ребенок. Еще страшнее, если школьник гулял с собакой и внезапно пропал... Но разгадка оказалась куда более позитивной и сентиментальной.

Фото пса породило множество разных версий. Фото: instagram.com/nakhodka_virtual

Местные жители узнали на фотографиях четвероногого друга. Оказалось, что это домашний пес по кличке Жулик. Он часто гуляет со своей пожилой хозяйкой, помогает ей донести ее рюкзак. Бывает такое, что питомец может забежать вперед, но всегда возвращается к хозяйке.

- Это стандартная ситуация. На собаке всегда длинный поводок и она носит бабушкин рюкзак. Бабушка не успевает за своей собакой, поэтому не всегда можно их увидеть вместе, поэтому и происходит путаница, думают, что собака убежала. Жулик никогда не убегает слишком далеко от хозяйки и понимает ее команды с полуслова, - рассказал житель Находки.

Напомним, что четвероногие друзья удивляют Приморцев не в первый раз. На улицах города Владивостока можно встретить Бульдога на скейте, а где-то в море на сапе плавает Такса со своей хозяйкой.

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