Как оформить землю, провести капитальный ремонт и многие другие вопросы обсудят в школе «Управдом» 14 сентября

Важные темы в сфере ЖКХ поднимут на уроке школы «Управдом». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первое в новом учебном году занятие школы «Управдом» пройдет 14 сентября в 19:00 во Владивостоке. Посетить полезный урок, который позволит лучше разбираться в сфере ЖКХ, могут всех желающие. Семинар пройдет в школе № 14 на Ивановской, 28.

Специалисты городского управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока, рассказали о темах, которые планируется разобрать. Занятие разобьют на четыре блока.

1. Капитальный ремонт. Как приблизить дату планового капитального ремонта дома. Как перейти на свой спецсчет и работать с ним.

2. Презентация журнала «Управдом».

3. Презентация работы Волонтерского центра Владивостока, презентация работы председателей советов МКД.

4. Земельный участок МКД. Как оформить землю, межевание, постановка на кадастровый учет, как изменить участок.

Спикерами выступят специалисты мэрии столицы Приморья и думы города. Сбор планируется в 18:30, а через 15 минут после этого пройдет кофе-брейк, во время которого гости смогут пообщаться в неформальной обстановке. Само занятие начнется в 19:00. С собой необходимо взять защитную маску.

Напомним, школа «Управдом» начала свою работу во Владивостоке в 2012 году. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», занятия проводятся абсолютно бесплатно. С первых дней уроки, которые помогают подготовить грамотных пользователей коммунальными услугами и отстоять свое мнение перед управляющей компанией, пользуются популярность у жителей города.

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