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Владивосток13 сентября 2021 13:21

Глава Владивостока подвел итоги ВЭФ и рассказал о планах на будущее

Мэр уверен, что принятые во время форума решения должны стать драйвером для развития города
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Константин Шестаков подвел итоги ВЭФ.

Константин Шестаков подвел итоги ВЭФ.

Фото: Милана СОКОЛ

Глава Владивостока провел совещание с участием руководителей управлений администрации и оператора ВЭФ – Фондом Росконгресс. Специалисты подвели итоги прошедшего форума и обсудили важные планы для успешного развития приморской столицы.

Константин Шестаков отметил, что все городские службы сработали во время организации VI Восточного экономического форума слаженно и в конструктивном сотрудничестве с другими ведомствами. Перед началом важного для дальневосточной столицы мероприятия проделан колоссальный объем работ: ремонт дорог, пирсов, фасадов, Университетской набережной, организациях культурных мероприятий, открытие в городе новых общественных пространств.

По мнению главы города, ВЭФ позволяет не только заключать важные контракты и привлекать инвестиции в регион, но и помогает сделать лучше инфраструктуру. Созданные объекты потом долгие годы радуют горожан. «КП-Владивосток» подробно рассказывала о благоустройстве города в этом году.

– Во время форума мы заключили целый ряд соглашений, которые помогут реализовать такие проекты, как реконструкция парка Мингородка, развитие общественного транспорта, цифровых технологий и элементов «Умного города», энергетики, строительство спортивного центра боевых искусств. Теперь необходимо, не теряя времени, приступать к конкретной работе по всем документам, – отметил Константин Шестаков.

Часть инициатив, одобренных на полях ВЭФ, требует дальнейшей проработки. Речь идет о проведении во Владивостоке в 2022 году VII международных спортивных игр «Дети Азии», Универсиады, а также Олимпиады-2036. Также в следующем году в краевой столице запланирован II Международный форум по сохранению популяции тигра.

– VII Восточный экономический форум и «тигриный саммит», которые пройдут в 2022 году, требуют от нас уже сейчас четко спланировать подготовку города и организацию площадок для мероприятий, поэтому прошу все службы представить свои предложения, – поделился глава города.

Мэр отметил, что подготовка включит в себя не только благоустройство территории, но и масштабный ремонт дорог, снос незаконных построек, создание новых видовых площадок, обустройство велодорожек на острове Русский и многие другие аспекты.

– Шестой ВЭФ завершен, начинаем работу по реализации всех его решений и подготовке к следующим мероприятиям. Все они должны стать драйвером для развития Владивостока, –подытожил Константин Шестаков.

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