В Приморье могут расширить сроки охоты

Приморские охотники не успевают в сроки прилета пернатой дичи
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Для охоты на пернатую дичь, вальдшнепа, могут увеличить сроки. От лица охотников на встрече с губернатором с такой просьбой обратился местный житель Алексей Синицын. Вальдшнеп прилетает позже, чем разрешена охота, заявил житель.
Край предложили разбить на два района: южный – будет охотиться со второй субботы апреля, а северный – с третьей субботы апреля. Срок охоты не должен превышать 10 дней.
- Эти сроки будут совпадать со сроками охоты на селезней и уток с подсадной (манной) уткой, - пояснил министр лесного хозяйства и охраны животного мира Приморья Алексей Суровый.
Кожемяко предложение поддержал, вопрос проработает профильное министерство.
Сейчас глава края находится в Лесозаводском городском округе с рабочей поездкой, встречается с жителями и работниками.
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