Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток14 сентября 2021 5:32

В Приморье могут расширить сроки охоты

Главу края об этом попросили сами граждане: охотников-любителей не устраивают даты охоты на пернатую дичь
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приморские охотники не успевают в сроки прилета пернатой дичи

Приморские охотники не успевают в сроки прилета пернатой дичи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для охоты на пернатую дичь, вальдшнепа, могут увеличить сроки. От лица охотников на встрече с губернатором с такой просьбой обратился местный житель Алексей Синицын. Вальдшнеп прилетает позже, чем разрешена охота, заявил житель.

Край предложили разбить на два района: южный – будет охотиться со второй субботы апреля, а северный – с третьей субботы апреля. Срок охоты не должен превышать 10 дней.

- Эти сроки будут совпадать со сроками охоты на селезней и уток с подсадной (манной) уткой, - пояснил министр лесного хозяйства и охраны животного мира Приморья Алексей Суровый.

Кожемяко предложение поддержал, вопрос проработает профильное министерство.

Сейчас глава края находится в Лесозаводском городском округе с рабочей поездкой, встречается с жителями и работниками.

ПО ТЕМЕ:

В поселке Горные Ключи в Приморье восстановят советскую курортную зону

Сейчас поселок приходит в упадок, жалуются жители (подробнее..)

Программа «Земский доктор» позволит выплачивать врачам от 30 тысяч до 2 миллионов рублей

Медработникам, решившим переехать в отдаленные районы края, также предоставят жилье (подробнее..)