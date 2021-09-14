Продавцы на ярмарке повредили решетки «сухого» фонтана в центре Владивостока

Глава города пояснил, повлияли ли повреждения на работу фонтана Фото: Сергей БАЛАНОВ

Появление «сухого» фонтана не остановило проведение продуктовых ярмарок на центральной площади Владивостока. Во время одного из мероприятий машины продавцов повредили решетки фонтана. На это отреагировал глава города Константин Шестаков.

– Фонтан находится в целостности и сохранности. Действительно, техника погнула несколько решеток, их уже восстановили, на работу фонтана это никак не повлияло, – сказал «Комсомолке» Константин Шестаков.

Мэр отметил, что видит эту территорию местом отдыха для горожан, поэтому в октябре здесь будут установлены лавочки и урны.

– В ближайшее время там появятся так называемые малые архитектурные формы. Это грустно, что родители скромно стоят вокруг фонтана, пока дети носятся по территории. Должны быть удобные места для того, чтобы родители могли спокойно провести время, книжку почитать. До конца года хотим представить хотя бы частично обновленную площадь. Проект очень большой, будем работать этапами, – отметил градоначальник во время эфира на радио «Комсомольская правда».

Напомним, фонтан открыли 3 сентября, но тестовые запуски начались еще в конце августа, что очень порадовало жителей и гостей дальневосточной столицы.

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