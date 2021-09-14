Приморский лесной спецназ: «Для тушения пожаров Якутии воду добывали из болот»

Сгоревший лес возле села Бясь-Кюель, Якутия Фото: Иван МАКЕЕВ

Летом 2021 года для тушения масштабных пожаров в лесах Якутии отправились более 120 приморских лесных пожарных. Второй «лесной спецназ» также был отправлен на помощь: он составил 30 человек. Десантники-пожарные рассказали пресс-службе правительства края, как была организована помощь горящей Якутии.

За восемь дней, как рассказали специалисты пожарного дела, потушили 544 гектара огня: работали в две группы.

- Затем нас объединили, перебросили вертолетом на место пожара в Усть-Майском участковом лесничестве, вблизи реки Лена. Вставали в 5-6 утра и работали весь световой день с перерывом на обед при сухой и жаркой погоде. Основной инструмент – лопаты, бензопилы, ранцевые огнетушители, а также мотопомпы. Воду для пролива кромки огня приходилось добывать из болотистой местности, так как все небольшие озера и ключи пересохли, - рассказал инструктор десантной службы пожарников Вадим Устинов.

Опавшая хвоя, мох и ягодники были идеальным горючим – пожар концентрировался у земли и переходил к кронам. Трактором с плугом, как рассказал специалист, просеку в четыре километра делали три дня.

Площадь горевшего леса в Усть-Мае составила 67 тысяч гектаров. Такой масштабный, крайне сложный пожар был настоящим испытанием для приморских десантников-пожарных. Всего пожары Якутии достигли площади в около 4 миллионов гектаров.

В августе сотрудник хабаровской лесоохраны рассказал «Комсомолке», что тушить пожары Якутии помогала вся страна.

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