Врачи в Дальнереченске получат недорогое арендное жилье

Арендное жилье получат врачи, учителя, тренеры Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что в стационаре в Дальнереченске появятся новый рентген и томограф, а для врачей построят арендное жилье. По информации пресс-службы правительства края, строить будут по дому в Дальнереченске, Лесозаводске, Лучегорске. Полученное готовое жилье через некоторое время аренды работники бюджетной сферы, включая врачей, смогут оформить на себя.

Кожемяко лично встретился с коллективом стационара Дальнереченска в ходе рабочей инспекции города. Вопросы о жилье для медперсонала и новом оборудовании задали сами медработники.

Ранее «Комсомолка» уже писала, что Кожемяко поручил привлекать медиков в села, деревни и малые города выплатами. Переехавшие на север медики, например, смогут при трудоустройстве получить до 2 миллионов рублей.

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