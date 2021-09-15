Воспитанники детсада Дальнереченска подарили самодельного мишку губернатору Приморья

Мишку дети Дальнереченска делали своими руками Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Олег Кожемяко побывал в детском саду №7 в Дальнереченске во вторник, 14 сентября. Во время проверки глава края убедился, что сад, который строили 7 лет, отвечает всем требованиям.

Дети подарили Кожемяко игрушечного самодельного мишку. В ответ губернатор пообещал, что в детский сад привезут книги Владимира Арсеньева, географа и писателя, о встрече путешественника с тигром.

Строительство детского сада велось семь лет и завершилось в 2020 году благодаря нацпроекту «Демография». В современном трехэтажном здании расположены музыкальный, хореографический залы, комнаты с развивающими играми. Работают две группы для детей раннего возраста – с 1,5 до трех лет. Всего в садике 250 воспитанников.

ПО ТЕМЕ:

Врачи в Дальнереченске получат недорогое арендное жилье

При этом дальнереченский стационар обзаведется новым рентгеном и томографом (подробнее..)

Бродячих псов Дальнереченска проверят на бешенство

В городе стара проблема бездомных животных, их боятся жители (подробнее..)